Эксперт Ольга Баринова рассказала, как избавиться от прыщей во взрослом возрасте

Избавиться от прыщей, по словам врача, хоть и сложно, но можно. Необходимо начать правильно ухаживать за кожей. Используйте увлажняющие мази и крема, очищайте ее и следите за защитой от внешних воздействий (грязь, солнце и ветер). Самым главным правилом был назван отказ от выдавливания прыщей. Иначе, у вас будет слишком большая вероятность занести грязи и болезни в ранку.