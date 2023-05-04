Эксперт Ольга Баринова рассказала, как избавиться от прыщей во взрослом возрасте

Издание «Правила Жизни» пообщалось с врачом-косметологом Ольгой Бариновой и выяснило причины возникновения прыщей у взрослых людей.
Так, по мнению эксперта, заболевания кожи могут преследовать человека всю жизнь из-за чрезмерно активной работы сальных желез, нарушения рогового слоя кожи и сбитого гормонального фона.
«Акне считается мультифакториальным заболеванием», - заявила Баринова в ходе интервью.
Избавиться от прыщей, по словам врача, хоть и сложно, но можно. Необходимо начать правильно ухаживать за кожей. Используйте увлажняющие мази и крема, очищайте ее и следите за защитой от внешних воздействий (грязь, солнце и ветер). Самым главным правилом был назван отказ от выдавливания прыщей. Иначе, у вас будет слишком большая вероятность занести грязи и болезни в ранку.
Если проблема очень насущна и мешает вам, то стоит обратиться за помощью к квалифицированному врачу и узнать причины появления акне. Проблемы с гормональным фоном могут приводить к более серьезным заболеваниям.
Ранее врач предупредил россиян об опасности выдавливания прыщей.