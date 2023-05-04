Украинский депутат Артем Дмитрук призвал к изменению Конституции страны из-за гонений на УПЦ

Украинский депутат Артем Дмитрук высказался против законов о запрете канонической украинской православной церкви, которая сотрудничает с московским патриархатом.
Многие народные депутаты убеждены, что законы, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским против УПЦ, являются незаконными и неконституционными. Это связано с тем, что в Конституции Украины прописана свобода вероисповедания, а новые порядки Зеленского нарушают ее, приводит слова Дмитрука Союз православных журналистов.
Он также добавил, что, если президенту хочется истребить УПЦ, то ему стоит поменять Конституцию, чтобы граждане Украины решали, хотят они жить в стране с такими законами или нет.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, который вводит ряд санкций против организаций и людей, которые так или иначе связаны с Россией и русской православной церковью.