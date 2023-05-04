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Неудачливые воры из Перу украли 200 кроссовок — все для правой ноги

Происшествия
Неудачливые воры из Перу украли 200 кроссовок — все для правой ноги

Три человека ворвались в обувной магазин в перуанском городе Уанкайо и унесли более 200 кроссовок, но ворам будет трудно найти покупателей. Издание New York Post поделилось деталями происшествия.

На видео с камеры наблюдения запечатлено, как неуклюжая троица посреди ночи взламывает висячий замок, чтобы проникнуть внутрь, и использует трицикл для кражи обуви нескольких брендов.

«Необычным в этом ограблении является то, что была украдена обувь только с правой ноги», — заявил местным СМИ начальник местной полиции Эдуан Диас. «С помощью видеозаписи и отпечатков пальцев мы сможем установить местонахождение этих людей», — отметил он.

Владелец магазина оценил сумму ущерба более чем в 13 тысяч долларов.

Ранее СМИ сообщили, что работник московского сервисного центра похитил более 300 пар наушников от Apple за месяц. Таким образом он выручил более семи миллионов рублей.
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