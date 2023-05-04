Беспилотник упал на торговый центр в Киеве и устроил мощный пожар

Беспилотник, сбитый украинскими средствами противовоздушной обороны, рухнул на торговый центр и вызвал мощный пожар. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам Кличко, инцидент произошел в Соломенском районе города. В результате падения обломков летательного аппарата произошло возгорание четырехэтажного здания ТЦ. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, взрывной волной были разрушены стекла и декоративные наружные элементы здания на площади до 150 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщили, что на территории столицы Украины была объявлена воздушная тревога. Средства ПВО пытались сбивать дроны, летавшие над Киевом. Жителей города призывали переместиться в укрытия.