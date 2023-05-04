COVID-19 стал четвертой по значимости причиной смерти в 2022 году

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставил отчет, в котором видно, что вирус COVID-19 стал четвертой по значимости причиной смерти.
Как сообщает издание The Washington Post, смертность от ковида все еще крайне высока, несмотря на активную вакцинацию населения.
«Здоровье американцев продолжает ухудшаться, несмотря на огромные суммы, которые мы тратим на здравоохранение», - заявил кардиолог Йельской школы медицины Харлан Крумхольц.
В отчете видно, что общее снижение уровня смертности от всех причин составило 5,3 процента. Это свидетельствует о том, что США в прошлом году вышли из наихудшей фазы пандемии.
Коронавирус, по данным исследователей убивает по 500 человек в день. Больше него в смертях американцев виноваты болезни сердца, рак и «непреднамеренные травмы».
Ранее российские медики сообщили о 4273 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.