Белый дом не уверен в возможности выяснения всех деталей атаки на Кремль

На данный момент власти США предпринимают все необходимые меры для того, чтобы выяснить подробности атаки на Кремль. Однако не исключено, что все попытки Вашингтона определить обстоятельства и виновников произошедшего могут оказаться бесполезными и США никогда не смогут узнать настоящие детали инцидента, заявил Кирби во время брифинга с журналистами.