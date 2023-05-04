Белый дом не уверен в возможности выяснения всех деталей атаки на Кремль

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал о том, как Вашингтон пытается выяснить подробности произошедшей атаки двух беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.
На данный момент власти США предпринимают все необходимые меры для того, чтобы выяснить подробности атаки на Кремль. Однако не исключено, что все попытки Вашингтона определить обстоятельства и виновников произошедшего могут оказаться бесполезными и США никогда не смогут узнать настоящие детали инцидента, заявил Кирби во время брифинга с журналистами.
Ранее сообщалось, что Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что в организации атаки беспилотников виноват киевский режим. Кирби заявил, что эти слова являются «наглой ложью», поэтому Белый дом не уверен в необходимости личной встречи российских и американских дипломатов.