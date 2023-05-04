Красноярцы могут остаться без воды из-за обмеления Енисея

Жители региональной столицы рискуют в скором времени столкнуться с нехваткой питьевой воды. Администрация города вынуждена принимать экстренные меры в связи со сложившейся ситуацией – экономия ресурса затронула даже фонтаны.
Жизнь населения северных районов региона сильно зависит от нормальной навигации грузовых и пассажирских судов. В прошлом году водоемы края уже сталкивались с обмелением. Сейчас жители с нетерпением ждут дождей и надеются, что в жаркий сезон не будет засух, – пишет 5-tv.ru.
Ранее сообщалось о сильном пожаре на Ереванской улице в Москве. Возгорание произошло в здании, где находятся хостел, магазин и автомобильный сервис. В настоящее время на месте работают пожарные службы, была начата эвакуация людей.