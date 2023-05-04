Красноярцы могут остаться без воды из-за обмеления Енисея

Жизнь населения северных районов региона сильно зависит от нормальной навигации грузовых и пассажирских судов. В прошлом году водоемы края уже сталкивались с обмелением. Сейчас жители с нетерпением ждут дождей и надеются, что в жаркий сезон не будет засух, – пишет 5-tv.ru.