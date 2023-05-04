Российский спортивный журналист Смольянинов пропал в Египте

По поступившей информации, видеоблогера в последний раз видели в Каире, где он должен был снимать документальное кино о египетском футболе и фанатском движении. Родственники и друзья Смольянинова забили тревогу после того, как самолет с ним на борту приземлился в Москве, но блогер в него не сел. В гостинице, в которой он проживал его в последний раз видели вчера. Вещи он оставил в номере.