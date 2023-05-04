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В Белом доме рассказали о регулярности телефонных переговоров Байдена и Зеленского

Политика
В Белом доме рассказали о регулярности телефонных переговоров Байдена и Зеленского

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал о периодичности переговоров президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.

В связи с текущей политической обстановкой на мировой арене Байден и Зеленский «регулярно и часто» проводят телефонные переговоры, заявил Кирби во время брифинга с журналистами в Белом доме. Однако он отметил, что на данный момент неизвестно, когда лидеры стран будут общаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Кирби высказался о комментариях пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об атаке дронов 3 мая. Последний заявил, что атака беспилотников была намеренным действием киевского режима и нападением на Владимира Путина. В ответ на это Кирби сказал, что эти слова являются «наглой ложью». Однако решать проблему за счет личной встречи российских и американских дипломатов Белый дом не торопится.
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