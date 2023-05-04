В Белом доме рассказали о регулярности телефонных переговоров Байдена и Зеленского

В связи с текущей политической обстановкой на мировой арене Байден и Зеленский «регулярно и часто» проводят телефонные переговоры, заявил Кирби во время брифинга с журналистами в Белом доме. Однако он отметил, что на данный момент неизвестно, когда лидеры стран будут общаться в ближайшее время.