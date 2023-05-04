Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил либерализм с вирусом и раскритиковал ЛГБТ и мигрантов. Об этом сообщает издание PBS.
Речь Орбана на CPAC Hungary касалась таких горячих тем, как права трансгендеров и ЛГБТК+, миграции и воспитания детей. Он заявил, что Венгрия стала «всемирно известной» благодаря своей жесткой миграционной и культурной политике, и предложил иностранцам рецепт реализации аналогичной правой программы у себя дома.
«Нет миграции, нет гендеру, нет войне», — сказал Орбан, призывая свою международную аудиторию сосредоточиться на этих вопросах в своих странах.
Венгерский политик считает, что либерализм приводит к деградации наций, и виновен в отставании Запада от Азии по экономическим и демографическим показателям.
«Они искусственно разделяют нацию на меньшинства, чтобы разжечь рознь между группами», — считает Орбан.
Ранее СМИ сообщили, что венгерский лидер попал в немилость к властям США. Они рассматривают возможность введения санкций против политика.