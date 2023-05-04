Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил либерализм с вирусом

Речь Орбана на CPAC Hungary касалась таких горячих тем, как права трансгендеров и ЛГБТК+, миграции и воспитания детей. Он заявил, что Венгрия стала «всемирно известной» благодаря своей жесткой миграционной и культурной политике, и предложил иностранцам рецепт реализации аналогичной правой программы у себя дома.