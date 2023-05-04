Госсекретарь США Блинкен рассказал об успехах в переговорах о мире между Арменией и Азербайджаном

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Еревану и Баку не удалось согласовать ряд формулировок в мирном соглашении. По его словам, значимой сложностью является признание со стороны Азербайджана территориальной целостности Армении. Политик подчеркнул, что данное обстоятельство является помехой в подписании договора о мире между сторонами.