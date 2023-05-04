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В Москве на Ереванской улице начался сильный пожар в магазине и хостеле

Происшествия
В Москве на Ереванской улице начался сильный пожар в магазине и хостеле

Telegram-канал SHOT сообщает о сильном пожаре в Москве на Ереванской улице. По поступившей информации, пожар начался в здании, где находятся автосервис, продуктовый магазин и хостел.

Возникла угроза обрушения основной маршевой лестницы в здании. Идет эвакуация жителей. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают пожарные службы.

Ранее стало известно об эвакуации 79 человек в Тюменском селе Успенка из-за угрозы распространения крупного верхового пожара. В тушении задействован вертолет.
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