В Москве на Ереванской улице начался сильный пожар в магазине и хостеле

Telegram-канал SHOT сообщает о сильном пожаре в Москве на Ереванской улице. По поступившей информации, пожар начался в здании, где находятся автосервис, продуктовый магазин и хостел.
Возникла угроза обрушения основной маршевой лестницы в здании. Идет эвакуация жителей. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают пожарные службы.
Ранее стало известно об эвакуации 79 человек в Тюменском селе Успенка из-за угрозы распространения крупного верхового пожара. В тушении задействован вертолет.