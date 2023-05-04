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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о травле детей со стороны учителей в школах

Общество
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о травле детей со стороны учителей в школах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала неоднократные обращения детей в своих социальных сетях по поводу некорректного поведения учителей в их школах.

В соцсетях Мизулиной постоянно пишут дети по той или иной проблеме. Она заявила, что начала все чаще получать сообщения о том, что многие учителя в муниципальных школах позволяют себе оскорблять детей, предвзято к ним относиться или иным образом травить.

Мизулина отметила в своем Telegram-канале, что сама сменила не одну школу и знает, как непрофессионально могут вести себя преподаватели, поэтому в таком случае нужно положиться на поддержку родителей.

Ранее сообщалось, что в Белграде (Сербия) несовершеннолетняя девочка напала на свою бывшую учительницу и 15-летнего мальчика с ножом на территории бывшей школы. Ее обезвредили раньше, чем она успела навредить потенциальным жертвам. Вскоре ее арестовала полиция.
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