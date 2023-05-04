Оборудование рухнувшего на юго-востоке Москвы лифта обслуживала частная компания

Стали известны подробности о ЧП с лифтом в одной из многоэтажек на улице Верхние Поля в Москве. По предварительной информации, оборудование подъемного механизма обслуживала частная компания, говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Именно с такой фирмой ТСЖ жилого дома заключило договор на обслуживание лифтов. Напомним, что в результате ЧП пострадал 16-летний подросток, который находился в момент аварии в кабине. Мальчика госпитализировали, сейчас он в больнице под присмотром врачей.
В ведомстве выяснили, что лифт в ЖК на улице Верхние Поля сорвался вниз с высоты 11 этажа, но стопоры успели сработать на шестом. Несмотря на это, удар оказался сильным, а несовершеннолетний получил травму ноги.
По факту ЧП инициирована процессуальная проверка. В ходе надзорных мероприятий специалисты установят все обстоятельства произошедшего, в том числе организации и лица, ответственные за работу оборудования, а также дадут оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.