Оборудование рухнувшего на юго-востоке Москвы лифта обслуживала частная компания

Именно с такой фирмой ТСЖ жилого дома заключило договор на обслуживание лифтов. Напомним, что в результате ЧП пострадал 16-летний подросток, который находился в момент аварии в кабине. Мальчика госпитализировали, сейчас он в больнице под присмотром врачей.