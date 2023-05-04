«Наглая ложь»: Белый дом заявил о нападении беспилотников на Кремль

На данный момент Белый дом не планирует каких-либо встреч с российскими дипломатами касательно атаки на Кремль. Во-первых, это связано с тем, что прошло крайне мало времени для принятия таких решений, а во-вторых, ситуация представляется достаточно однозначной и нет повода думать, что вопрос нельзя будет решить дистанционно, заявил Кирби во время брифинга с журналистами. Он также отметил, что слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что атака беспилотников была реализована со стороны киевского режима, являются «наглой ложью».