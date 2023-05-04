Венесуэла поддержала Россию после атаки дронов на Кремль

Вечером 4 мая состоялся телефонный разговор лидеров Венесуэллы и России, Николаса Мадуро и Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал МИД России.
Сообщается, что в процессе диалога венесуэльская сторона выразила поддержку России и решительно осудила попытку теракта, проведенную Украиной.
Также, президентами обсуждалось расширение сотрудничества и реализация совместных проектов в гуманитарной, энергетической и торгово-экономической областях. Отдельно уточняется, что весь телефонный разговор произошел по инициативе венесуэльской стороны.
Ранее стало известно, что половина танкерного флота Венесуэлы не пригодна к работе в море. Специалисты планируют начать масштабный ремонт и модернизацию судов.