Ни стыда, ни совести: Психолог Вероника Степанова прокомментировала деятельность блогера Елены Блиновской

Психолог Вероника Степанова предупредила, что блогер Елена Блиновская даже после неприятностей в связи с неуплатой налогов не остановится и продолжит устраивать различного рода «марафоны». Об этом пишет 5-tv.ru.
Степанова убеждена, что Блиновская уже «почувствовала кровь» и даже сможет заработать деньги на происходящей в настоящее время с ней ситуации. Психолог, проанализировав нахождение блогера у следователя, сделала вывод, что у Блиновской «нет стыда, чувства вины» и страха.
Ранее сообщалось, что сторона защиты Елены Блиновской подала апелляционную жалобу на постановление о домашнем аресте «королевы марафонов». Адвокат просит у суда заменить меру пресечения на ограничение конкретных действий.