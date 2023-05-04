Ни стыда, ни совести: Психолог Вероника Степанова прокомментировала деятельность блогера Елены Блиновской

Степанова убеждена, что Блиновская уже «почувствовала кровь» и даже сможет заработать деньги на происходящей в настоящее время с ней ситуации. Психолог, проанализировав нахождение блогера у следователя, сделала вывод, что у Блиновской «нет стыда, чувства вины» и страха.