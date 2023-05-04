Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ни стыда, ни совести: Психолог Вероника Степанова прокомментировала деятельность блогера Елены Блиновской

Общество
Ни стыда, ни совести: Психолог Вероника Степанова прокомментировала деятельность блогера Елены Блиновской

Психолог Вероника Степанова предупредила, что блогер Елена Блиновская даже после неприятностей в связи с неуплатой налогов не остановится и продолжит устраивать различного рода «марафоны». Об этом пишет 5-tv.ru.

Степанова убеждена, что Блиновская уже «почувствовала кровь» и даже сможет заработать деньги на происходящей в настоящее время с ней ситуации. Психолог, проанализировав нахождение блогера у следователя, сделала вывод, что у Блиновской «нет стыда, чувства вины» и страха.

Ранее сообщалось, что сторона защиты Елены Блиновской подала апелляционную жалобу на постановление о домашнем аресте «королевы марафонов». Адвокат просит у суда заменить меру пресечения на ограничение конкретных действий.
блиновская елена блиновская блогер блиновская степанова вероника степанова
Военкоры ФАН