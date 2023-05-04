Главред RT Маргарита Симоньян упрекнула УК РФ за возможность развития коррупции

По мнению Симоньян, это решение является несправедливым. Она аргументировала это тем, что зачастую за одно и то же преступление разные люди получают разные меры наказания. Например, если бы точно такую же секту создал какой-нибудь «директор» фирмы, чей арест заказали конкуренты, он бы получил гораздо больший тюремный срок или пожизненное заключение. Симоньян отметила, что уголовный кодекс России не предусматривает ряд факторов, которые влияют на решение суда касательно приговора, и это позволяет развивать коррупцию, об этом она написала в своем Telegram-канале.