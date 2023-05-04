Польша вошла в список государств, призывающих к запрету Олимпийских игр для России и Белоруссии

Польша вошла в число 36 стран, которые подписали заявление против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Об этом сообщает издание PAP.
Заявление подписали польский министр спорта и его коллеги из 24 государств ЕС, а также США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Украины, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Исландии, Албании и Лихтенштейна. Это четвертый документ, опубликованный совместно министерствами спорта различных стран.
В нем говорится, что подписавшие его стороны «утверждают, что российскому государству, которое дважды нарушило Олимпийское перемирие, нельзя позволять использовать спорт для легитимизации своего варварского и неспровоцированного вторжения в Украину, а белорусское государство не должно иметь возможности использовать спорт для легитимизации своего соучастия в агрессивной войне России».
В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, хотя и без возможности демонстрировать национальные цвета или исполнять гимны своих стран.
Ранее СМИ сообщили, что канадским спортсменам, выступившим за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2024 закрыли въезд на территорию страны. В общей сложности на территорию России не смогут попасть более 300 человек.