Польша вошла в список государств, призывающих к запрету Олимпийских игр для России и Белоруссии

В нем говорится, что подписавшие его стороны «утверждают, что российскому государству, которое дважды нарушило Олимпийское перемирие, нельзя позволять использовать спорт для легитимизации своего варварского и неспровоцированного вторжения в Украину, а белорусское государство не должно иметь возможности использовать спорт для легитимизации своего соучастия в агрессивной войне России».