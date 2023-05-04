Подросток получил перелом ноги при падении кабины лифта многоэтажки на улице Верхние Поля в Москве

Несчастный случай произошел с подростком в лифте одной из многоэтажек на улице Верхние Поля в Москве. Кабина механизма рухнула, а мальчик, находившийся внутри, получил перелом ноги и попал в больницу, пишет Telegram-канал 112.
По данным СМИ, произошло падение лифта с 11-го этажа на шестой. Причина, по которой случилась поломка подъемного механизма многоэтажного дома пока не установлена. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства ЧП на юго-востоке российской столицы.
Ранее сообщалось, что в московской многоэтажке произошло возгорание кабины лифта. Когда пожарные потушили открытый огонь, внутри они нашли обгоревший труп 18-летней девушки.