Подросток получил перелом ноги при падении кабины лифта многоэтажки на улице Верхние Поля в Москве

По данным СМИ, произошло падение лифта с 11-го этажа на шестой. Причина, по которой случилась поломка подъемного механизма многоэтажного дома пока не установлена. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства ЧП на юго-востоке российской столицы.