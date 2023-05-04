В Евросоюзе начата чистка в отношении новой итальянской мафии

Представители силовых структур со всего Евросоюза сообщили о начале «охоты» на участников калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.
Полицейская операция по «накрытию» участников банды считается одной из самых крупных за последние годы и проходила в восьми странах Евросоюза.
«Более тысячи полицейских приняли участие в рейдах в Германии, и 1400 – в Италии», - заявил представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дойз.
Сообщается, что преступная сеть причастна к поставке 80% наркотиков на территории ЕС. Отмыванием денег мафия занималась через подставные кафе и автомойки в Германии.
По мнению европейских СМИ, «Ндрангета» уже превзошла в своем размахе легендарную сицилийскую «Коза Ностру» и неаполитанскую «Коморру». Без активных действий со стороны правоохранительных органов, банда могла разрастись в своей деятельности до огромных масштабов и затронуть страны Америки и Африки.
Ранее стало известно, что мафия может помешать постройке самого длинного в мире подвесного моста.