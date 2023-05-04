В Евросоюзе начата чистка в отношении новой итальянской мафии

По мнению европейских СМИ, «Ндрангета» уже превзошла в своем размахе легендарную сицилийскую «Коза Ностру» и неаполитанскую «Коморру». Без активных действий со стороны правоохранительных органов, банда могла разрастись в своей деятельности до огромных масштабов и затронуть страны Америки и Африки.