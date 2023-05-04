Огнеборцы продолжают тушение пожара в селе Успенка Тюменской области

ГУ МЧС России по Тюменской области сообщило о продолжении работы спасателей в селе Успенка. Пламя, изначально возникшее в лесу, перешло на рядом расположенный населенный пункт.
Информация о жертвах и пострадавших на данный момент отсутствует. К борьбе с распространением огня были привлечены более 200 человек и 50 единиц специальной техники. В настоящее время огнеборцы на месте осуществляют защиту домохозяйств и хозяйственных сооружений, работа осложнена сильным ветром.
Ранее сообщалось, что в Успенке были эвакуированы 79 человек из-за риска распространения верхового пожара. Те, кому пришлось покинуть свои жилища, проживали в 30 домах. К тушению пожара дополнительно были подключены два вертолета МИ-8 с водосливным устройством.