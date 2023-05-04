Огнеборцы продолжают тушение пожара в селе Успенка Тюменской области

Информация о жертвах и пострадавших на данный момент отсутствует. К борьбе с распространением огня были привлечены более 200 человек и 50 единиц специальной техники. В настоящее время огнеборцы на месте осуществляют защиту домохозяйств и хозяйственных сооружений, работа осложнена сильным ветром.