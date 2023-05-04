Польша планирует начать производство РСЗО HIMARS

Он отметил, что это выгодно США, поскольку таким образом удастся нарастить производство подобных систем. Далее он сказал, что уже в этом году в Польше будет создан «центр HIMARS», предназначенный как «хаб для обслуживания и производства HIMARS не только для польских нужд, но и для европейских стран», многие из которых заинтересованы в покупке ракетных систем. Он также обсудил возможность производства в Польше управляемых противотанковых ракет Javelin, которые, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в Украине. Хотя у польской армии уже есть Javelin, Блащак сказал, что «требуется намного больше».