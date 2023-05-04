Польша планирует начать производство РСЗО HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в США обсудил с компанией Lockheed Martin возможность совместного производства ракетных систем HIMARS в Польше. Об этом сообщает издание PAP.
«После переговоров с руководством Lockheed Martin я услышал заверения в их готовности сотрудничать с польской оборонной промышленностью», — сказал Блащак на брифинге для прессы.
Он отметил, что это выгодно США, поскольку таким образом удастся нарастить производство подобных систем. Далее он сказал, что уже в этом году в Польше будет создан «центр HIMARS», предназначенный как «хаб для обслуживания и производства HIMARS не только для польских нужд, но и для европейских стран», многие из которых заинтересованы в покупке ракетных систем. Он также обсудил возможность производства в Польше управляемых противотанковых ракет Javelin, которые, по его словам, хорошо зарекомендовали себя в Украине. Хотя у польской армии уже есть Javelin, Блащак сказал, что «требуется намного больше».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что для окончания украинского конфликта необходимо «перекрыть кислород» России. Он уверен, что Россию можно заставить прекратить СВО с помощью санкций.