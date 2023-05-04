В Турции высказались о провокационных действиях украинцев во время саммита ПАЧЭС

Подобные методы саботажа на дипломатических мероприятиях являются «невежливыми» поступками, которые создают печальную ситуацию на полях международных собраний. Украинская сторона должна понимать, что их действия повлекут за собой ряд негативных последствий. Однако на данный момент Турция пока не может сказать, какой будет реакция на подобные провокации, приводит слова депутата РЕН ТВ.