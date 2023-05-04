В Турции высказались о провокационных действиях украинцев во время саммита ПАЧЭС

Турецкий депутат Озтюрк Йылмаз прокомментировал попытку украинской делегации сорвать саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества путем демонстрации флагов Украины и выкрикивания проукраинских лозунгов.
Подобные методы саботажа на дипломатических мероприятиях являются «невежливыми» поступками, которые создают печальную ситуацию на полях международных собраний. Украинская сторона должна понимать, что их действия повлекут за собой ряд негативных последствий. Однако на данный момент Турция пока не может сказать, какой будет реакция на подобные провокации, приводит слова депутата РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 мая, делегация из Украины на полях саммита в Анкаре начала демонстрировать украинские флаги прямо во время речи одного из спикеров российской стороны. Охрана пыталась остановить украинских дипломатов, однако те сопротивлялись.