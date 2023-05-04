Вызывает геморрой: Сын актрисы Елены Яковлевой подался в музыку и предупредил о последствиях своего творчества

Музыкант Денис Шальных в красках рассказал о своих увлечениях. Сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой решил подготовить публику к выходу одного музыкального проекта нестандартным способом.
Шальных довольно давно известен общественности своим необычным поведением – он нанес на свое тело обильное количество татуировок, в связи с чем в Интернете его часто называют «фриком». Молодой человек недавно предупредил свою публику, что в скором времени должен выйти в свет музыкальный проект с его участием, от которого, по его словам, у слушателей появится «неоперабельный геморрой», – пишет «Дни.ру».
«<...>Когда выйдет трек с моим фитком у вас у всех будет неоперабельный геморрой<...>», – заявил актер.
Ранее зрители телепрограммы «Маска» обрушились с критикой в адрес артиста Филиппа Киркорова. Поклонники передачи не согласились с его решением о победителе финала.