Депутат Госдумы Алексей Диденко: Европейские страны превратились в барыг

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Алексей Диденко возмущен действиями бельгийского правительства в отношении банковских активов российских граждан.
Как сообщают РИА Новости, особенно депутат недоволен тем, что по факту, российские деньги отправляются в качестве финансовой помощи Украине.
«Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым», - заявил Диденко.
Поведение бельгийской стороны депутат считает лишь изображением «цивилизованного общества», а спонсирование ВСУ он считает продолжением своей нечеловечной политики в отношении колонии бельгийского Конго.
«Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств», - резюмировал Диденко.
Ранее власти Бельгии признались в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.