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Депутат Госдумы Алексей Диденко: Европейские страны превратились в барыг

Политика
Депутат Госдумы Алексей Диденко: Европейские страны превратились в барыг

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Алексей Диденко возмущен действиями бельгийского правительства в отношении банковских активов российских граждан.

Как сообщают РИА Новости, особенно депутат недоволен тем, что по факту, российские деньги отправляются в качестве финансовой помощи Украине.

«Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым», - заявил Диденко.

Поведение бельгийской стороны депутат считает лишь изображением «цивилизованного общества», а спонсирование ВСУ он считает продолжением своей нечеловечной политики в отношении колонии бельгийского Конго.

«Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств», - резюмировал Диденко.

Ранее власти Бельгии признались в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.
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