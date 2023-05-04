Опубликованы первые кадры общения Михаила Мизинцева и командования ЧВК «Вагнер»

Новый заместитель командира ЧВК «Вагнер» Михаил Мизинцев прибыл в лагерь доподготовки «музыкантов». Кадры с места событий показал военкор Симонов в своем Telegram-канале.
Командир провел в лагере подготовительные занятия и задал бойцам вопросы, касающиеся тактики ведения боя в определенных условиях. Также поинтересовался, как более опытные «музыканты» делятся опытом с новичками.
«Мы все свои тактические приемы отрабатываем мгновенно. Вчера у нас был бой, сегодня мы этот бой уже разобрали полностью, до мельчайших деталей», –пояснил один из бойцов.
Собеседник Мизинцева объяснил, что изучаемые тактические приемы следует сделать универсальными и применимыми к любым условиям боя, а главное — наиболее эффективными. Важной частью занятий является и работа над ошибками. После ликвидации прорыва противника происходит разбор как своих успехов и ошибок, так и противника. Это помогает приспособить тактику и к городским боям, и к сражениям на полях.
Немаловажным моментом стала отработка перезарядки. Например, при работе в условиях плотной городской застройки используются важные приемы, вроде экстренной перезарядки со сбрасыванием магазина и перекладка оружия. Все это помогает фокусировать внимание на противнике и не терять контроль за ситуацией на поле боя.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что генерал-полковник Михаил Мизинцев может получить должность в рядах «музыкантов». Его кандидатура была одобрена советом командиров.