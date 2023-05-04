Опубликованы первые кадры общения Михаила Мизинцева и командования ЧВК «Вагнер»

Собеседник Мизинцева объяснил, что изучаемые тактические приемы следует сделать универсальными и применимыми к любым условиям боя, а главное — наиболее эффективными. Важной частью занятий является и работа над ошибками. После ликвидации прорыва противника происходит разбор как своих успехов и ошибок, так и противника. Это помогает приспособить тактику и к городским боям, и к сражениям на полях.