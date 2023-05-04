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Премьер Армении Никол Пашинян заявил о трудностях согласования формулировок в договоре между Ереваном и Баку

Политика
Премьер Армении Никол Пашинян заявил о трудностях согласования формулировок в договоре между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях, которые в настоящий момент мешают подписать мирный договор между Ереваном и Баку. В документе не удается согласовать ряд формулировок, заявил политик в Центре трансатлантических отношений Праги.

Речь идет о признании Азербайджаном территориальной целостности Армении, добавил глава кабинета министров последней. На этом же выступлении в чешской столице армянский политик заявил, что в течение ближайших нескольких дней отправится в Москву.

Ранее сообщалось, что 1 мая министры иностранных дел Армении и Азербайджана запланировали провести переговоры в США с участием госсекретаря последних Энтони Блинкена. От первых двух государств на встрече должны были присутствовать Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.
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