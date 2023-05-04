Премьер Армении Никол Пашинян заявил о трудностях согласования формулировок в договоре между Ереваном и Баку

Ранее сообщалось, что 1 мая министры иностранных дел Армении и Азербайджана запланировали провести переговоры в США с участием госсекретаря последних Энтони Блинкена. От первых двух государств на встрече должны были присутствовать Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.