Премьер Армении Никол Пашинян заявил о трудностях согласования формулировок в договоре между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях, которые в настоящий момент мешают подписать мирный договор между Ереваном и Баку. В документе не удается согласовать ряд формулировок, заявил политик в Центре трансатлантических отношений Праги.
Речь идет о признании Азербайджаном территориальной целостности Армении, добавил глава кабинета министров последней. На этом же выступлении в чешской столице армянский политик заявил, что в течение ближайших нескольких дней отправится в Москву.
Ранее сообщалось, что 1 мая министры иностранных дел Армении и Азербайджана запланировали провести переговоры в США с участием госсекретаря последних Энтони Блинкена. От первых двух государств на встрече должны были присутствовать Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.