Политолог Солонников назвал смысл израильских заявлений про ядерные бомбы Ирана

Публичные заявления в большой политике зачастую делаются для оправдания неких спорных действий. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб.
«Мы не располагаем тем обилием разведданных, которые есть у Моссада, чтобы подтвердить или опровергнуть это высказывание, а также не можем сказать точно, насколько заявление Галанта является истинным, — заметил Солонников. — Вдруг это всего лишь пропагандистское высказывание? Но, с другой стороны, ничто сейчас не мешает Ирану получить необходимое количество обогащенного урана для производства ядерного оружия».
Вместе с тем, политолог отметил, что данные МАГАТЭ говорят об ином.
«Там убеждены, что Тегеран близок к тому, чтобы создать атомную бомбу, но еще не достиг этого рубежа, — добавил эксперт. — Но возможно, что МАГАТЭ ошибается, и у Моссада в наличии куда лучшие разведданные! Мы же с вами, к сожалению, не можем сказать, какая из этих организаций обладает более объективной картиной мира».
Другое дело, продолжил собеседник ФАН, что публичные заявления зачастую делаются для оправдания неких активных действий.
«Если бы это была секретная информация, то ее, скорее всего, и дальше использовали максимально конспиративно, — заметил Солонников. — А публикация в медиа — это, скорее всего, информационная атака или легитимация каких-либо действий, а не обнародование реальных данных. Однако это не означает, что этих реальных данных нет!»
Политолог предложил последить за тем, что во всей этой ситуации будет дальше делать Израиль.
«Если будет организована атака на Иран — сразу станет понятно, с какой целью производится сейчас весь этот информационный шум», — резюмировал эксперт.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси осудил присутствие войск Запада на Ближнем Востоке.