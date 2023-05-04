«Безысходное положение»: экономист Колташов объяснил действия банковской системы США

В то же время многие аналитики ожидали, что руководство ФРС оставит ставку без изменений, учитывая кризисные явления, которые возникли в банковской системе Соединенных Штатов: с начала марта в США обанкротились три крупных банка с суммарной величиной активов более 500 миллиардов долларов. Большое количество финансовых учреждений столкнулось с трудностями в результате оттока клиентского капитала.