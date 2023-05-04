«Безысходное положение»: экономист Колташов объяснил действия банковской системы США

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил об очередном раунде подъема ключевой ставки. Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося 3 мая заседания ФРС, по итогам которого ставка выросла до 5,25% — максимального значения с 2007 года.
Нынешний подъем ставки стал десятым с марта 2022 года, когда монетарные власти приступили к ужесточению кредитно-денежной политики для обуздания высокой инфляции.
В то же время многие аналитики ожидали, что руководство ФРС оставит ставку без изменений, учитывая кризисные явления, которые возникли в банковской системе Соединенных Штатов: с начала марта в США обанкротились три крупных банка с суммарной величиной активов более 500 миллиардов долларов. Большое количество финансовых учреждений столкнулось с трудностями в результате оттока клиентского капитала.
Кроме того, высокая ставка негативным образом сказывается на рынке недвижимости, продажах автомобилей и многих других секторах американской экономики. Это прежде всего связано с существенным удорожанием обслуживания кредитов.
«Я думаю, что эта политика жесткая. Мы готовы сделать больше, если будет оправдано ужесточение денежно-кредитной политики», — заявил по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл.
При этом руководитель федерального резерва дал понять, что в ходе следующего заседания, которое состоится в середине июня, ставка останется без изменений и начнет снижаться в более длительной перспективе.
«Мы больше не говорим, что "ожидаем" дополнительного увеличения», — отметил чиновник.
Как отмечает экономист Василий Колташов, основной задачей ФРС на текущем этапе является сохранение доверия к долларовой системе. Ради этой цели Джером Пауэлл и его команда готовы пожертвовать десятками банков и других предприятий.
«Действия ФРС основаны на безысходном положении. Они не могут себе позволить еще раз залить рынки деньгами, как они это делали в 2008–2010 и 2020–2021 годах, просто потому, что это не приведет ни к чему, кроме всплеска инфляции и роста мировых товарных цен, что приведет к усилению России и Китая. А Соединенные Штаты существенно ослабнут, уменьшится доверие к доллару, ускорится его замещение в международной торговле, и станет понятно, что американскую валюту нужно как можно скорее заместить и в резервировании. А это означает, что может реализоваться самая страшная фантазия американских аналитиков — БРИКС создаст валюту под названием Brick (англ. кирпич — прим.) и этим "кирпичом" прибьет доллар и американскую финансовую систему.
Повышение ставки — это отражение политики осознания неизбежного сокращения американской экономики. Но при этом не все банки должны обанкротиться, некоторые усилятся. Кому-то помогут, кому-то не помогут — это будет решать ФРС, Правительство США. И это касается всей американской экономики. Они понимают, что кризис неминуем, но они хотят этот процесс контролировать и попытаться избежать полной катастрофы, при этом проводя передел в экономике в пользу привилегированных компаний», — рассказывает он.
Комментируя заявления Белого дома относительно повышения потолка американского госдолга, эксперт указал, что нынешнее противостояние в конгрессе между демократами и республиканцами является по большому счету политическим спектаклем. У партийного истеблишмента существует консенсус, который предполагает недопущение дефолта.
«В вопросе по правительственному долгу все отыграют свой спектакль. Демократы будут говорить, что не дадут "резать" социальные статьи расходов, а республиканцы заявят, что сделали все для сокращения ненужных налогоплательщикам расходов, и все будут довольны, а "потолок" долга будет повышен. И обе стороны представят это как успех своей стратегии», — считает Колташов.
При этом экономист подчеркнул, что при любом исходе голосования по госдолгу в долгосрочной перспективе доллар будет терять свое значение. Механизм экспорта инфляции, который долгие годы позволял США жить за счет других, уже не работает. И в сложившейся ситуации перспективы американской экономики выглядят очень туманно.
«Проблема с обслуживанием американского долга только одна — он становится непопулярным. Все понимают, что этот долг будет расти, и он является очень спорным вложением — особенно для иностранных центробанков. Те, у кого есть выбор, уже отказываются от вложений в американские долговые облигации. Таким образом ФРС будет вынуждена покупать все больше правительственного долга и складывать его на свой баланс. В сущности, это будет связано с механизмом денежной эмиссии, и для этого федеральному резерву придется печатать новые доллары, что будет вести к увеличению инфляции. Единственное, что Правительство США может этому противопоставить — это умеренность в бюджетных расходах, но мы видим, что ее нет — дефицит бюджета практически равен величине повышения потолка госдолга, предусмотренного принятым Палатой представителей законопроектом.
Еще одним механизмом является повышение ключевой ставки, что мы и наблюдаем. Но повышение ставки будет вести к разрушению различных структур американской экономики. Прежде всего мы видим проблемы в банковском секторе, но он может потянуть за собой многие компании и домохозяйства», — подытожил Колташов.