Американский ХК «Коламбус» подпишет контракт с российским хоккеистом Дмитрием Воронковым

Спортивный агент Александр Черных заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» намерен заключить контракт с российским нападающим Дмитрием Воронковым.
«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в "Коламбус Блю Джекетс"», — приводит слова представителя хоккеиста сайт агентства Winners.
С 2018 года Воронков находился в системе клуба «Ак Барс» из столицы Татарстана. Контракт с клубом у 22-летнего игрока истек 30 апреля. Форвард провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 232 игры, заработав 99 очков — забив 52 шайбы и отдав 47 голевых передач.
До этого в КХЛ казанский ФК «Ак Барс» уступил ЦСКА в Кубке Гагарина. В итоге столичные армейцы взяли трофей 2023 года.