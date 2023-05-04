Американский ХК «Коламбус» подпишет контракт с российским хоккеистом Дмитрием Воронковым

С 2018 года Воронков находился в системе клуба «Ак Барс» из столицы Татарстана. Контракт с клубом у 22-летнего игрока истек 30 апреля. Форвард провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 232 игры, заработав 99 очков — забив 52 шайбы и отдав 47 голевых передач.