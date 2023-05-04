Политолог Солонников отказался считать «непатриотичным» поступок Twitter по отношению к Байдену

Twitter поместил под одним из постов Джозефа Байдена предупреждение о дезинформации. Президент США написал, что не было ни одного случая, когда бы Америка не смогла оплатить свои долги.
К этому утверждению модераторы прикрепили ссылки, из которых следует, что в истории Соединенных Штатов было как минимум пять дефолтов: в 1779 году, 1782 году, 1862 году, 1934 году и 1979-м.
Корреспондент ФАН обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы узнать, почему американская соцсеть показала столь низкий уровень патриотизма, выставив главу государства в невыгодном свете.
«Напротив, я считаю, что, когда медиа в США не боятся говорить нелицеприятную правду — это и есть патриотизм с их стороны, поскольку это лучше, чем если американцы узнают об этом из иностранных источников, — заметил эксперт. — Если дефолты были – то лучше не умалчивать о них, в этом больше любви к Родине, чем в стыдливой скрытности. Правда все равно всплывет — и что с ней тогда делать?»
По словам собеседника ФАН, поступок администрации Twitter сделал так, что в идиотском положении находится не вся Америка, а лишь ее президент.
«Если бы люди, которые пишут посты за президента США в соцсетях, были более внимательны и компетентны, ничего этого бы не произошло, — заметил Солонников. — Илон Маск прав: нужно очень внимательно следить за тем, что и как вы говорите, особенно, когда речь идет о финансах крупнейшей экономики мира».
Ранее ФАН писал, что Twitter заблокировал официальные аккаунты двух индийских медиаресурсов с многомиллионной аудиторией.