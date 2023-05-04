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Надругавшегося над девятилетней девочкой педофила-рецидивиста арестовали в Омске

Происшествия
Надругавшегося над девятилетней девочкой педофила-рецидивиста арестовали в Омске

Злоумышленник совершал действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки у торгового центра в Омске, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным СК, педофил заметил школьницу без сопровождения родителей возле торгового комплекса в Омске. Воспользовавшись беспомощностью девочки, 41-летний мужчина надругался над ребенком, после чего потерпевшая убежала.

Очевидцы сообщили в полицию о совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера. Ему может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. Педофил-рецидивист свою вину в совершении противоправных действий не признал.

Ранее в Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой извращенца в вагоне метро. По словам семиклассницы, он удерживал ее и совершил действия сексуального характера. После этого преступник скрылся с места происшествия.
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