Надругавшегося над девятилетней девочкой педофила-рецидивиста арестовали в Омске

Очевидцы сообщили в полицию о совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Отмечается, что мужчина ранее был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера. Ему может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы. Педофил-рецидивист свою вину в совершении противоправных действий не признал.