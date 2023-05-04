Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе города

В Соломенском районе Киева слышны взрывы, начался пожар. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В личном Telegram-канале глава столицы Украины уточнил детали атаки на Киев. Он отметил, что взрывы и пожар, скорее всего, произошли из-за попадания обломков беспилотных летательных аппаратов. Кличко добавил, что на место происшествия отправились все городские службы. Он пообещал поделиться подробностями удара позже.
Ранее на территории Киева объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали звуки взрывов. Они не умолкали более 20 минут.