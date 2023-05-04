Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе города

В личном Telegram-канале глава столицы Украины уточнил детали атаки на Киев. Он отметил, что взрывы и пожар, скорее всего, произошли из-за попадания обломков беспилотных летательных аппаратов. Кличко добавил, что на место происшествия отправились все городские службы. Он пообещал поделиться подробностями удара позже.