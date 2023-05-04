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Супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Политика
Супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

В список приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III почетных гостей торжества вошла и супруга президента Украины Елена Зеленская. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Известно, что первая леди Украины прибыла в Лондон, чтобы представлять своего мужа Владимира Зеленского на торжественной церемонии коронования Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. В настоящий момент она уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти в резиденции главы правительства.

Ранее издание «ФедералПресс» рассказало подробности проведения предстоящей коронации.
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