Супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Известно, что первая леди Украины прибыла в Лондон, чтобы представлять своего мужа Владимира Зеленского на торжественной церемонии коронования Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. В настоящий момент она уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти в резиденции главы правительства.