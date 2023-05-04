В Ереване задержали разыскиваемого в России по подозрению в терроризме подростка

Полиция Армении арестовала в Ереване несовершеннолетнего гражданина РФ, которого на родине обвиняют в терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД закавказской республики.
По данным ведомства, 3 мая оперативники Маштоцкого отдела полиции задержали в одном из домов ереванского квартала Назарбекян российского подростка. Установлено, что именно его с 17 февраля 2023 года разыскивают правоохранители Волгоградской области по обвинению в терроризме. Уточняется, что ведомства в РФ уже проинформированы о задержании несовершеннолетнего.
До этого Апелляционный военный суд в Московской области признал законным назначение принудительного лечения волгоградскому подростку по обвинению в подготовке теракта в школе. Перед этим, летом 2020 года, ФСБ сообщила о задержании в Волгограде мальчика, который хотел напасть на школу. У несовершеннолетнего изъяли СВУ, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.
Ранее восьмиклассник из Петербурга угрожал захватить школу, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.