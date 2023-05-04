В Ереване задержали разыскиваемого в России по подозрению в терроризме подростка

До этого Апелляционный военный суд в Московской области признал законным назначение принудительного лечения волгоградскому подростку по обвинению в подготовке теракта в школе. Перед этим, летом 2020 года, ФСБ сообщила о задержании в Волгограде мальчика, который хотел напасть на школу. У несовершеннолетнего изъяли СВУ, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие.