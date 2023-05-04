«Для России это не представляет угрозы»: военный аналитик Клинцевич о втягивании Швейцарии в натовские процессы

Как напомнил военный эксперт, Швейцария до сих пор блокирует передачу своих боеприпасов для зенитных систем «Гепард». В итоге немцы вынуждены разворачивать свое производство этих снарядов, а Украина испытывает трудности с этим видом боепитания.