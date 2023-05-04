«Для России это не представляет угрозы»: военный аналитик Клинцевич о втягивании Швейцарии в натовские процессы

Швейцарцы находятся под очень серьезным давлением Америки. Такую оценку в беседе с ФАН дал военный аналитик Андрей Клинцевич.
Швейцария собирается активизировать оборонное сотрудничество со странами ЕС и, по-видимому, вскоре может присоединиться к военным проектам Евросоюза в области киберзащиты и обороны в рамках программы «Постоянного структурированного сотрудничества ЕС» (Permanent Structured Cooperation — PESCO).
«С момента открытия проектов PESCO для третьих стран Минобороны Швейцарии постоянно пересматривает список проектов, чтобы определить возможные интересы и направления своей деятельности. Чтобы укрепить свою безопасность в центре Европы, Швейцария должна быть частью этого сотрудничества», — отметил один из представителей военного ведомства, дополнив, что уже сейчас в ЕС реализуется около 60 оборонных проектов. Берн может стать участником некоторых из них.
«Швейцарцы находятся под очень серьезным давлением Америки, — подчеркивает Клинцевич. — Поэтому нейтральная, миролюбивая Швейцария будет на шесть миллиардов покупать самолеты F-35. И точно также ее будут интегрировать в любые европейские и натовские проекты. Совместные, чтобы увязать швейцарскую оборонную систему и систему, связанную с принятием решений».
Как напомнил военный эксперт, Швейцария до сих пор блокирует передачу своих боеприпасов для зенитных систем «Гепард». В итоге немцы вынуждены разворачивать свое производство этих снарядов, а Украина испытывает трудности с этим видом боепитания.
Швейцария отказывается и от предоставления какой-либо иной военной помощи Киеву.
«Для России это не представляет угрозы, это пока втягивание альпийской страны с расчетом на дальнейшую конфронтацию», — резюмирует Андрей Клинцевич.
Ранее Бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер, высказал мнение, что нейтралитет его стране больше не нужен.