Госдума рассмотрит поправки, обязывающие кабмин РФ ежегодно отчитываться о реализации госполитики в образовании

Госдума рассмотрит поправки в закон «Об образовании в РФ», согласно которым кабмин будет предоставлять национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования каждый год. Об этом ГД сообщает в своем Telegram-канале.
Поправки внес на рассмотрение председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин совместно с руководителями фракций. По словам спикера, такая мера позволит повысить качество принимаемых решений.
«Высокое качество образования — важное условие развития страны, ее экономического роста», — пояснил Володин.
В конце апреля председатель ГД назвал законопроект о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным принятым за прошедший месяц законом. Максимальный штраф за нарушение запрета возрастет до 600 тысяч рублей.