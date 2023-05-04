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Власти ЯНАО запускают электронный сертификат на покупку молочной продукции по «Единой карте жителя Ямала»

Общество
Власти ЯНАО запускают электронный сертификат на покупку молочной продукции по «Единой карте жителя Ямала»

Льготные категории граждан в ЯНАО смогут купить молочную продукцию по «Единой карте жителя Ямала». С этой целью власти региона запускают в обращение специальный электронный сертификат, сообщает портал «Север-Пресс».

По данным СМИ, проект уже реализуется в Надыме и поселке Пангоды с 1 мая 2023 года. В настоящий момент молочную продукцию по «Единой карте жителя Ямала» можно приобрести в магазинах сети «Пятерочка» и на маркетплейсе Ozon. Отмечается, что льготой уже успели воспользоваться 200 надымских семей.

Указанное предложение доступно беременным и кормящим женщинам, семьям с детьми до трех лет при наличии показаний, детьми-инвалидами, а также семьям участников СВО и малоимущим семьям. В рамках проекта перечень товаров, доступных по карте, будет шире, чем на обычной молочной кухне.
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