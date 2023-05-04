Власти ЯНАО запускают электронный сертификат на покупку молочной продукции по «Единой карте жителя Ямала»

По данным СМИ, проект уже реализуется в Надыме и поселке Пангоды с 1 мая 2023 года. В настоящий момент молочную продукцию по «Единой карте жителя Ямала» можно приобрести в магазинах сети «Пятерочка» и на маркетплейсе Ozon. Отмечается, что льготой уже успели воспользоваться 200 надымских семей.