Житель Донецка погиб в результате обстрела Петровского района города украинскими военными

В результате обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Очередной удар по городу не обошелся без жертв. На этот раз погиб мужчина 1970 года рождения. Кулемзин уточнил, что это произошло на улице Академика Павлова. Глава Донецка также сообщил о ранении женщины 1938 года рождения.
Удар ВСУ по городу отразился и на зданиях. У одного из домов частного сектора оказались посечены кровля, стены, остекление и летняя кухня.
Ранее Кулемзин заявил, что на территории города обнаружены обломки неизвестного объекта. После его ликвидации в небе заметили задымление.