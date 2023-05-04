Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фигуристка-одиночница Дарья Усачева рассказала о восстановлении всех тройных прыжков в своей программе

Спорт
Фигуристка-одиночница Дарья Усачева рассказала о восстановлении всех тройных прыжков в своей программе

Российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева заявила, что восстановила все тройные прыжки в своей программе.

«Восстановила все тройные, препятствия для выступлений в одиночном катании нет», — цитирует спортсменку портал Sport24.

Осенью 2021 года Усачева на турнире в Японии серьезно травмировала бедро и впоследствии несколько месяцев восстанавливалась. После этого инцидента она больше не участвовала в соревнованиях.

Другая звезда отечественного фигурного катания Камила Валиева рассказала, что помогает ей поверить в себя после проигрыша.
фигурное катание прыжки камила валиева дарья усачева
Военкоры ФАН