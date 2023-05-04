Фигуристка-одиночница Дарья Усачева рассказала о восстановлении всех тройных прыжков в своей программе

Российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева заявила, что восстановила все тройные прыжки в своей программе.
«Восстановила все тройные, препятствия для выступлений в одиночном катании нет», — цитирует спортсменку портал Sport24.
Осенью 2021 года Усачева на турнире в Японии серьезно травмировала бедро и впоследствии несколько месяцев восстанавливалась. После этого инцидента она больше не участвовала в соревнованиях.
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