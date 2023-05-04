Спикер парламента Турции указал на интерес Запада в затягивании украинского конфликта

В конце прошлого года председатель комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, исполнявшая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС, заявила прессе, что Россия прекращает оплату взносов в Парламентской ассамблее организации, а также поднимет вопрос дальнейшего членства в ней. По словам чиновницы, Украина пытались добиться исключения России из организации, хотя именно РФ наряду с Турцией и создала ПАЧЭС, в которую сейчас входят 13 стран.