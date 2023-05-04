Спикер парламента Турции указал на интерес Запада в затягивании украинского конфликта

Чиновник сообщил, что некоторые государства активно обогащаются на боевых действиях в зоне конфликта.
Страны Запада заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, поскольку обогащаются за его счет. Такое заявление сделал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, выступая на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
«Некоторые западные страны и глобальные игроки хотят продолжения войны, потому что есть те, кто получает от нее материальную и моральную выгоду. Есть те, кто пополняет свое богатство и становится политически сильнее», — сказал политик.
Шентоп также сообщил, что регулярно призывает западных партнеров отказаться от «лицемерной» позиции касательно конфликта. Кроме того, он объявил о готовности Анкары организовать переговоры между Москвой и Киевом, напомнив о посредничестве Турции в обмене пленными и достижении зерновой сделки.
Примечательно, что украинская делегация попыталась сорвать выступление российской стороны на саммите: представители Киева вывесили свои флаги и старались спровоцировать драку. Тем не менее, Шентоп жестко пресек провокации: украинцев силой отвели в сторону, а когда они попытались вступить в перепалку со спикером, политик пообещал выставить скандалистов за дверь, после чего нарушители порядка замолчали.
«Мы подобное допустить не можем. Прекратите это, мы не позволим», — заявил Шентоп.
В конце прошлого года председатель комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, исполнявшая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС, заявила прессе, что Россия прекращает оплату взносов в Парламентской ассамблее организации, а также поднимет вопрос дальнейшего членства в ней. По словам чиновницы, Украина пытались добиться исключения России из организации, хотя именно РФ наряду с Турцией и создала ПАЧЭС, в которую сейчас входят 13 стран.