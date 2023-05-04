Альпиниста из Нижегородской области эвакуировали со склона Эльбруса

Житель Нижегородской области отправил сообщение спасателям с просьбой оказать помощь одному из участников восхождения, который почувствовал недомогание, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Известно, что в поисково-спасательной операции участвовали десять человек и две единицы техники. Работы были завершены в 19:10 по местному времени, как только пострадавшего спустили вниз в поселок Терскол в Эльбрусском районе. По данным службы, у туриста были обнаружены признаки горной болезни. Но после эвакуации выяснилось, что он не нуждается в медицинской помощи.
Ранее в Казахстане двух рыбаков на надувной лодке унесло в Каспийское море. Прибывшие по вызову спасатели вернули мужчин на сушу.