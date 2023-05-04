«Он — великий художник»: друзья и близкие попрощались с легендарным русским кутюрье Вячеславом Зайцевым

Клиентами Зайцева были: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и многие другие. Это именно Зайцев придумал тот самый балахон Аллы Пугачевой. При этом и Филипп Киркоров был завсегдатаем его салона. Отец певца тоже пришел попрощаться с модельером.