«Он — великий художник»: друзья и близкие попрощались с легендарным русским кутюрье Вячеславом Зайцевым

Сегодня в подмосковном Щелково состоялась церемония прощания и похорон Вячеслава Зайцева. Проводить в последний путь главного модельера нашей страны пришли его близкие, коллеги, поклонники и многочисленные ученики.
Попрощались с кутюрье в Соборе Святой Живоначальной Троицы. Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что Вячеслав Зайцев был большим патриотом своей страны, поскольку так передавать широту русской души через узоры и фасоны мог только он.
«Он был единственным, неповторимым. Любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому Слава для меня — величина мировая», — призналась певица.
Клиентами Зайцева были: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и многие другие. Это именно Зайцев придумал тот самый балахон Аллы Пугачевой. При этом и Филипп Киркоров был завсегдатаем его салона. Отец певца тоже пришел попрощаться с модельером.
«Видите, какое время сегодня, какое солнце. Говорят, что или солнце, или дождь — это к хорошему. У нас солнце, и он был солнечным человеком», — произнес Бедрос Киркоров.
Мировую славу Вячеслав Зайцев обрел еще в 60-х годах. Тогда же с ним лично приехал познакомиться Пьер Карден — мировая легенда моды. «Он одевает Москву» — писали тогда французские газеты про Зайцева.
«Много было достойных, приличных, профессиональных дизайнеров в то время, но слава резко отличался от них всех. Он очень дерзко, всегда немножко с опережением шел. Я сейчас говорю про советское время. Поэтому он вызывал интерес, всегда скандал был какой-то, он как-то все делал не по-советски», — отметил шоумен Сергей Зверев.
Это были красивые проводы. Многие друзья и поклонники российского модельера пришли в траурных, но изысканных костюмах, желая подчеркнуть, что красота, которую дарил Вячеслав Зайцев миру, останется и будет жить вечно.
«Вячеслав Михайлович всегда старался, чтобы в его костюмах люди были красивые. И сегодня многие оделись красиво, потому что это «патриарх моды», это большой маэстро. Он старался, чтобы русские люди выглядели красиво, особенно мужчины, поэтому он и придумал эти красные сюртуки», — рассказал бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев.
Похоронить кутюрье было решено не в Москве, а на Жегаловском кладбище в Щелково. Такое решение удивило многих его поклонников. Единственный сын модельера Егор объяснил это тем, что Щелково является родным местом для его отца.
«Он 30 лет прожил в Щелкове, он строил свой дом. Весь свой гонорар за духи «Маруся» вложил в свою усадьбу. Здесь творил последние 30 лет, принимал гостей. И одна внучка здесь у него родилась, и вторая, и все тут провели свое детство. Зачем куда-то его везти? Даже батюшка сказал, что он здесь бывал, он любил это место», — заявил Егор Зайцев.
Директор выставочной компании «Кордон» Игорь Шевченко дружил и работал с Вячеславом Михайловичем на протяжении 20 лет. Он поведал о небывалой работоспособности кутюрье.
«Когда бы я к нему ни приехал, даже в Каблуково, он постоянно работал, постоянно что-то делал. Он работал до последних дней. Хоть и говорят, что он себя плохо чувствовал, но все равно у него рождались какие-то новые мысли и идеи. Он не мог не творить. Он — творец», — подчеркнул Шевченко.
Ученица Вячеслава Зайцева и работница его ателье Наталья рассказала, как всегда восхищалась работами мастера.
«Вы не представляете, какая это красота. Это сродни великим полотнам. И сам он великий художник, колорист. Его эскизы — это просто чудо», — считает ученица модельера.
После отпевания в храме, черный катафалк в сопровождении байкеров из организации «Ночные волки» отправился на кладбище. Близкие произнесли последние слова, после чего Вячеслава Зайцева похоронили. Местом для его могилы была выбрана территория у главного входа.
Легендарный модельер скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.