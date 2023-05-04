ФК «Барселона» продаст Феррана Торреса и Серхио Бускетса ради контракта с Лионелем Месси

ФК «Барселона» продаст трех ключевых игроков, включая испанского полузащитника Феррана Торреса, ради заключения нового контракта с аргентинским форвардом французского «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает As.
По данным издания, клуб помимо Торреса точно покинут еще два хавбека — испанцы Серхио Бускетс и Нико Гонсалес. Вдобавок руководство «Барсы» пересмотрит контракты с немецким вратарем Марком-Андре тер Штегеном, испанским защитником Жорди Альбой и голландским атакующим полузащитником Френки де Йонгом.
До этого стало известно, что чемпион мира 2022 года Месси потребовал у каталонского клуба решить вопрос с его трансфером до конца этого сезона. В команде заявили, что готовы это сделать.
Напомним, что отец Месси поедет в США на переговоры с владельцем ФК «Интер Майами».