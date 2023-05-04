В Ливане отстранили от должности прокурора, выдвинувшего обвинения против главы ЦБ

Ранее Аун занималась чередой наиболее громких дел, связанных с коррупцией, халатностью и злоупотреблением полномочий в высших эшелонах власти. Например, после взрыва в порту Бейрута она была одним из прокуроров, пытавшихся добиться вызова чиновников на допросы и привлечения к ответственности виновных в катастрофе. Позже Аун рассматривала дело Риада Саламе, которого следователи в Ливане и ряде европейских стран подозревают в хищении нескольких сотен миллионов долларов из резервов Центробанка республики.