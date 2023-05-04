В Ливане отстранили от должности прокурора, выдвинувшего обвинения против главы ЦБ

Гада Аун вела многие резонансные дела, которые не смогла довести до конца из-за препятствий со стороны властей.
Дисциплинарный совет ливанской судебной системы проголосовал за отстранение от должности прокурора Горного Ливана Гаду Аун, которая выдвинула обвинения в коррупции и халатности против главы Центробанка республики Риада Саламе и других высокопоставленных банкиров.
Как отметила Аун после вынесения следователями решения, она была «наказана за то, что делала свою работу». При этом прокурор заявила о намерении подать апелляцию, что позволит ей продолжить выполнять свои обязанности до тех пор, пока дело не будет закрыто окончательно.
«Я никого не боюсь. Даже если они захотят убить меня, это для меня не проблема», — заявила Аун.
Официально причины ее отстранения от должности не обнародовались. Тем не менее пресса считает, что поводом стали жалобы чиновников на превышение прокурором должностных полномочий.
В свою очередь, Аун отвергала подобные обвинения и решение суда считает политизированным. Помимо прочего, она настаивала на том, чтобы начатые ею расследования были продолжены на международном уровне.
«Посмотрите на состояние страны. Люди живут в условиях абсолютной нищеты, они даже не могут пройти лечение. А здесь пытаются судить судью, который выполнил свой долг по совести», — заявила прокурор.
Ранее Аун занималась чередой наиболее громких дел, связанных с коррупцией, халатностью и злоупотреблением полномочий в высших эшелонах власти. Например, после взрыва в порту Бейрута она была одним из прокуроров, пытавшихся добиться вызова чиновников на допросы и привлечения к ответственности виновных в катастрофе. Позже Аун рассматривала дело Риада Саламе, которого следователи в Ливане и ряде европейских стран подозревают в хищении нескольких сотен миллионов долларов из резервов Центробанка республики.
Однако круговая порука в кабмине и парламенте не дала ей довести разбирательства до завершения. Министры и депутаты всеми силами уклонялись от явки, активно мешая следствию и пытаясь добиться снятия неугодных прокуроров с должностей. В частности, в этом году правительство ограничило ей доступ к разбирательству в отношении коммерческих банков из-за превышения полномочий: Аун обвинила две денежно-кредитные организации в отмывании денег.
Стоит отметить, что вездесущая коррупция стала одной из причин текущего экономического кризиса в стране. Массовые хищения денег из казны вкупе с неграмотной финансовой политикой в итоге привели к обвалу национальной валюты, истощению резервов Центробанка и невозможности оплачивать поставки топлива по рыночным ценам. Это, в свою очередь, спровоцировало гуманитарную катастрофу: значительная часть электростанций осталась без горючего, вследствие чего прекратила работу жизненно важная инфраструктура страны.