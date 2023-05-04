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Китайские студенты разработали программу по выявлению на фермах вспышек птичьего гриппа

ФАН-ТВ

Студенты Шеньженьского университета разработали специальную программу, которая поможет фермерам на начальной стадии выявлять больных птиц. Идея для такой разработки возникла после того, как в КНР была зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа H3N8.

Пока технологию тестируют только на гусях породы львиная голова. Несмотря на то, что этих пернатых выращивать относительно легко, эпидемии и болезни до сих пор наносят серьезные убытки фермерам, отметил студент-программист Ван Ифэн.

По его словам, когда гусь заболевает, то он начинает терять аппетит и становится вялым. Эта особенность позволила студентам разработать программу, которая отслеживает состояние птиц по визуальному анализу.

Китайские студенты разработали программу по выявлению на фермах вспышек птичьего гриппа

Искусственный интеллект следит за гусями по камерам в режиме реального времени и считывает их жизненные показатели. Если у птицы проявляются признаки болезни, программа немедленно оповещает фермера, тем самым увеличивая шансы на раннее выявление и лечение заболевания.

В настоящее время система может определить болезнь только у определенной породы гусей — львиная голова. Однако команда надеется расширить программу в будущем и на другие виды пернатых. Это поможет фермерам локализовать птичий грипп и другие заболевания на меньшей территории, предотвратив их широкое распространение.
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