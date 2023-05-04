Китайские студенты разработали программу по выявлению на фермах вспышек птичьего гриппа

В настоящее время система может определить болезнь только у определенной породы гусей — львиная голова. Однако команда надеется расширить программу в будущем и на другие виды пернатых. Это поможет фермерам локализовать птичий грипп и другие заболевания на меньшей территории, предотвратив их широкое распространение.