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Украинский нардеп напал на члена делегации России в Анкаре из-за желто-синего флага

Происшествия
Украинский нардеп напал на члена делегации России в Анкаре из-за желто-синего флага

В Анкаре произошла уже вторая потасовка из-за желто-синего флага. Украинский нардеп Александр Мариковский набросился на члена российской делегации с кулаками. Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Мариковский напал на члена делегации РФ после того, как он вырвал желто-синий флаг из рук народного депутата. Киевский политик набросился со спины на российского делегата и начал избивать его кулаками.

Ранее члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление представителей РФ на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Глава российской делегации Ольга Тимофеева во время общения с прессой назвала произошедшее провокацией.
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