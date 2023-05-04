Украинский нардеп напал на члена делегации России в Анкаре из-за желто-синего флага

В Анкаре произошла уже вторая потасовка из-за желто-синего флага. Украинский нардеп Александр Мариковский набросился на члена российской делегации с кулаками. Видео публикует Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Мариковский напал на члена делегации РФ после того, как он вырвал желто-синий флаг из рук народного депутата. Киевский политик набросился со спины на российского делегата и начал избивать его кулаками.
Ранее члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление представителей РФ на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Глава российской делегации Ольга Тимофеева во время общения с прессой назвала произошедшее провокацией.