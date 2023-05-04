Реформатор, воин, литератор: к 910-летию восшествия на престол Владимира Мономаха

Ровно 910 лет назад, 4 мая 1113 года, на киевский великокняжеский престол вступил Владимир Мономах — один из выдающихся политических деятелей той эпохи. Это был проницательный реформатор, законодатель и блестяще образованный человек, оставивший несколько литературных произведений.
Великим князем он стал в 60 лет и начал правление с законодательной деятельности — с принятия Устава Владимира Всеволодовича, что было обусловлено тогдашнем киевским «майданом». Киевляне поднялись против ростовщиков, и немало сокрушили и побили. Но хватило благоразумия призвать на княжение Владимира, который и стал наводить порядок. Устав был направлен против ростовщичества, ограничив прибыль стяжателей, условия перехода свободного человека в холопы, то есть рабы.
Новый князь стремился облегчить жизнь простых людей, завещая это своим детям. С принятием Устава, дополнившего основной свод законов Древней Руси — Русскую Правду — этот памятник права приобрел законченный вид. Он действовал вплоть до принятия общерусского Судебника 1497 года, а в Великом княжестве Литовском, куда вошли русские земли после ордынского нашествия, Правда служила источником для местных правовых обычаев и законов.
С 12 лет Владимир — будущий Мономах — участвовал в военных кампаниях, что позволило ему стать опытнейшим воином и защищать Русь от грозивших опустошением половецких походов. Половцев он бил неоднократно, привлекая силы других русских князей, для чего собирал их съезды. Эти своего рода военно-политические органы решали важные вопросы удельной Руси и, как знать, проживи этот князь дольше, быть может удалось бы преодолеть раздробленность и монгольскому нашествию был бы дан достойный отпор. Именно на таком совещании в селе Берестове под Киевом и был принят вышеупомянутый Устав.
Князь был завзятым охотником и книгочеем.
Свой жизненный опыт он описал в «Поучение Владимира Мономаха» — послании князя к своим детям и потомкам. В основу он ставит нравственность и поучает своих детей необходимости помогать нищим, не губить христианских душ, быть верными клятвам, гостеприимным, почитать старших и священников, не лениться, не пьянствовать, не блудить, не лгать.