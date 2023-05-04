Реформатор, воин, литератор: к 910-летию восшествия на престол Владимира Мономаха

С 12 лет Владимир — будущий Мономах — участвовал в военных кампаниях, что позволило ему стать опытнейшим воином и защищать Русь от грозивших опустошением половецких походов. Половцев он бил неоднократно, привлекая силы других русских князей, для чего собирал их съезды. Эти своего рода военно-политические органы решали важные вопросы удельной Руси и, как знать, проживи этот князь дольше, быть может удалось бы преодолеть раздробленность и монгольскому нашествию был бы дан достойный отпор. Именно на таком совещании в селе Берестове под Киевом и был принят вышеупомянутый Устав.