Психологи рассказали, как соцсети учат детей агрессии и превращают их в убийц

Эксперты выступают против того, чтобы ужесточить наказание подросткам, которые совершают тяжкие преступления. По словам Светланы Соловьевой, до 18 лет человек все-таки представляет собой недостаточно зрелую личность, которая не вполне осознанно принимает решения и не понимает всю меру ответственности за свои поступки. По ее мнению, прежде чем ужесточать наказания, необходимо исчерпать весь комплекс мер, которые позволяют выявить преступные склонности у подростков. Часто на подростков со странным поведением никто из окружающих не обращает внимание, и если бы такой надзор за ними был, преступлений в их среде было бы меньше, считает клинический психолог.