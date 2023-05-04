Психологи рассказали, как соцсети учат детей агрессии и превращают их в убийц

Психологи предлагают усилить контроль за подростками, демонстрирующими асоциальное поведение, и внедрить механизмы, автоматически блокирующие распространение деструктивного контента в интернете.
В Санкт-Петербурге задержали подростков-блогеров за убийство 13-летней школьницы во время стрима ради лайков. В ходе допроса 16-летний подозреваемый признался, что решил совершить убийство без какого-либо мотива, только ради популярности в Сети. Мотивацию убийца объяснил в ТГ-канале на аудиторию в несколько человек: «был социопатом и никого никогда не любил», а «сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела».
Профессор кафедры сексологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева считает рост преступлений в среде подростков следствием их глубокой погруженности в информационную среду, насыщенную сценами насилия, пыток, избиения и убийства. По ее словам, неконтролируемый доступ подростков к фильмам со сценами насилия, к компьютерным играм, в которых стреляют, пилят, пытают и убивают людей, приводит к тому, что они свыкаются с мыслю, что так можно вести себя в жизни.
«Подростки живут в интернете, в этих играх, в этой виртуальной реальности. А там очень много насилия и жестокости, которая формирует соответствующие модели поведения, они обучают агрессии», — рассказала Светлана Соловьева в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По словам психолога, подростки очень внушаемы, и очень быстро впитывают в себя разные модели поведения, в том числе неправильную модель агрессии и убийства. Некоторые из них настолько привыкают убивать в интернете, что им кажется, что они праве также поступать в реальности, отметила она.
Совершать преступления, по словам психолога, подростков очень стимулирует стремление заявить о себе, получить популярность в интернете, даже в небольшом круге своих френдов. Хайпануть на событии, произвести впечатление, поразить, потрясти своих подписчиков стало нормой в соцсетях, и подростки стараются следовать этим трендам, отметила Светлана Соловьева.
С коллегой согласен председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, общественный деятель Михаил Ветров. По его словам, основной причиной роста агрессии в подростковой среде сегодня является деструктивный контент, который бесконтрольно распространяется через соцсети и другие платформы интернета.
«За последние 15 лет появился целый рынок новых медиа, который никем не контролируем. Это те же ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук (запрещены в РФ. – ФАН), Одноклассники. Проблема в том, что государство никак не научилось с этим работать», — заявил Михаил Ветров.
Реакцию Роскомнадзора на пресечение деятельности экстремистских организаций общественник считает каплей в море. По его словам, Роскомнадзор просто физически не может отследить весь тот негатив, который тиражируется в интернете. Он даже не в состоянии отследить тех блогеров, которые побуждают пользователей сети совершать преступления, считает эксперт.
«Даже этот мальчик, который убил несчастную девочку, он же наверняка это не сам придумал. Он где-то это увидел, может быть, какой-то блогер об этом упоминал или как-то спровоцировал, и на этом фоне он решил себя проверить», — пояснил Михаил Ветров.
Негативной стороной интернета общественник считает так же то, что государству сложно контролировать товарно-денежные отношения вовлеченных в общение людей. Пользователи, по его словам, привыкают к тому, что они могут свободно купить в Сети любую вещь или услугу, и этим начинают пользоваться темные личности. Не исключено, что и подростка на убийство ради забавы подбил кто-то из них, например, через Даркнет, предполагают некоторые аналитики.
Психолог, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер, однако, сомневается, что подросток получил заказ на убийство из Даркнета. По его словам, анализ страниц убийцы показывает, что, скорее всего, он действовал, исходя из личных мотивов.
«Исходя из тех крупиц информации, которая у нас есть по данному молодому человеку, скажу так: если бы он мне встретился в интернете, я бы на него внимание обратил. Определенные элементы внешнего вида и поведения обратили бы мое внимание и специалистов, мы бы стали пристально смотреть, как себя человек проявляет, какие мысли озвучивает», — пояснил Леонид Армер.
По словам психолога, неуравновешенные люди, которые стремятся получить внимание окружающих и долго рассуждают на тему убийства, случается, оказываются во власти своей навязчивой идеи и идут на совершение такого злодеяния. Вполне возможно, что и данный персонаж в процессе общения с психиатрами расскажет, что у него тоже было непреодолимое желание это сделать, отметил Леонид Армер.
Эксперты выступают против того, чтобы ужесточить наказание подросткам, которые совершают тяжкие преступления. По словам Светланы Соловьевой, до 18 лет человек все-таки представляет собой недостаточно зрелую личность, которая не вполне осознанно принимает решения и не понимает всю меру ответственности за свои поступки. По ее мнению, прежде чем ужесточать наказания, необходимо исчерпать весь комплекс мер, которые позволяют выявить преступные склонности у подростков. Часто на подростков со странным поведением никто из окружающих не обращает внимание, и если бы такой надзор за ними был, преступлений в их среде было бы меньше, считает клинический психолог.
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